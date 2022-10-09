اليوم السابع
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المرور تحرر 20 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:09 م
المرور تحرر 20 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (90067) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (20206) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (1690) مخالفة السير بدون تراخيص و(8) دراجات نارية مخالفة و(21) مخالفة موقف عشوائى و (16) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 


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