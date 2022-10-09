المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ف.أ" عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 12 تذكرة هيروين وعدد من قطع الحشيش وزنت 22 جرام كانت معدة للبيع، ،وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.