"القومى للمرأة" ينظم 25 من جلسات الدوار فى قرى حياة كريمة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم فرع المجلس القومى للمرأة لـ21 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى 4 ندوات لريادة الأعمال داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو، ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية واستهدفت توعية 1050 سيدة ورجل بمدينة إدفو وقرى الكلح غرب والرديسية بحرى والحجز بحري وعمرو بن العاص بمركز إدفو ، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقريتى سبيل أبو ناجى وسبيل مكى بمركز كوم أمبو، مضيفة أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية وتحدياتها ، علاوة على قضايا زواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً إستكمال تنظيم عدد 4 دورات تدريبية لريادة الأعمال استهدفت 100 سيدة ورجل بقرى البصيلية بحرى والوسطى والصعايدة والقنان بمركز إدفو، لافته بأن الدورات تهدف إلى تنمية وإكساب المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة باعتبارها محور الأسرة المصرية .



السيدات بالجلسات



توعية السيدات



جانب من التوعية_1



جانب من الجلسات



جلسات الدوار فى قرى حياة كريمة