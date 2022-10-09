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القلعة: إلغاء الحكم الصادر ضد الشركة فى قضايا شيكات بقيمة 10.2 مليون دولار

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:47 ص
القلعة: إلغاء الحكم الصادر ضد الشركة فى قضايا شيكات بقيمة 10.2 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن محكمة الدقي الجزئية قد حكمت بخصوص النزاع القانوني مع علي بن حسن آل دايخ، بقبول معارض شركة القلعة، وإلغاء الحكم ضدها في 3 دعاوي لسابق الفصل فيها، وذلك بخصوص شيكات بإجمالي 10.7 مليون دولار.
 
وكانت شركة القلعة للاستشارات المالية، قد سبق لها التعليق على الحكم الصادر لصالح علي بن حسن علي دايخ بأنها ابتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام.

القلعة

شيكات

قضية القلعة

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