القضاء العراقى يصدر حكما بالمؤبد على متهم فى تفجير أبراج كهرباء

وكالات

أصدر القضاء العراقي اليوم الأحد حكما بالسجن المؤبد على متهم أدين بتفجير أبراج التوتر العالي الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا عن مجلس القضاء الأعلى أفاد بأن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم عن جريمة تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية السلام بقرية الوندية".

وأضاف المجلس أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /1و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 عقوبات".

وتتعرض أبراج الطاقة في العراق إلى عمليات تخريبية تنسبها السلطات عادة إلى "عناصر إرهابية تخريبية".

ومنذ عقود، يعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.