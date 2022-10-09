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الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:31 م
الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا صحة لانتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية أو فى مجارى المياه أو الصرف الصحى. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الرسالة الصوتية المتداولة ليس لها أساس من الصحة ولم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية

وتابعت الوزارة : تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض.

وتطلق الوزارة الحملات القومية والمحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث تم إجراء 3 حملات خلال العام 2021 وبلغ إجمالى ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية 9 حملات.

 


الصحة

شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

اخبار مصر



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