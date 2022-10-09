اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى مدينة السلام دون إصابات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:09 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى مدينة السلام دون إصابات السيطرة على حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعل حريق بسيارة ملاكي على الطريق بجوار كوبرى الزهراء بمدينة السلام، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بالطريق فى ميدنة السلام، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

حريق سيارة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

اخبار عاجلة

مدينة السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة