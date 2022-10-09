السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى مدينة السلام دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

اشتعل حريق بسيارة ملاكي على الطريق بجوار كوبرى الزهراء بمدينة السلام، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بالطريق فى ميدنة السلام، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.