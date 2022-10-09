السكرتير العام بالمنيا يتفقد موقع انهيار عقار بملوى ويطمئن على المصابين

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات حادث انهيار عقار خلف شونة بنك مصر - بشارع عاطف بركات المتفرع من شارع المجيدي – بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور، توجه السكرتير العام، لموقع انهيار العقار لمتابعة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالإضافة لفرض كردون أمنى بمحيط العقار، وفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، كما تم إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح السكرتير العام، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويجري المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية، لأعمال البحث تحت الأنقاض.

كما تابع السكرتير العام، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، حالة المصابين جراء حادث انهيار العقار بمستشفى ملوي العام، للتأكد من مدى تلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث نقل لهم تمنيات السيد محافظ المنيا بالشفاء العاجل، موجها بضرورة توفير كامل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم الشفاء.



السكرتير العام يتفقد موقع انهيار عقار بملوى



السكرتير العام يطمئن على حالة المصابين بالمستشفى