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السجن 5 سنوات لعامل لاتهامه بضرب مواطن وإحداث عاهة له بسوهاج

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:23 م
السجن 5 سنوات لعامل لاتهامه بضرب مواطن وإحداث عاهة له بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.م.ج" 41 عامل ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ح"  بنسبة 12% بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم  بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بآلة حادة وإحداث عاهة مستديمة له، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام المجنى عليه بمعاتبة المتهم لقيامه بمعاكسة سيدة فى سوبر ماركت مما أدى الى قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بالة حادة محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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