السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ي." 21 سنة عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة "ترامادول" وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، ،وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.