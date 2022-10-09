السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بترويج الحشيش فى المقطم

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في المقطم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي وعمرو محمد فوزي وأسامة عبد الظاهر محمود، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4119 لسنة 2022 جنايات المقطم، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المقطم، بأن حال مروره الأمني أبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5172 لسنة 2021 جنايات المقطم فتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة بنية اللون تشبه جوهر مخدر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.