اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:18 م
أكرم القصاص
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الرئيس النمساوي يفوز بفترة رئاسية ثانية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:03 م
الرئيس النمساوي يفوز بفترة رئاسية ثانية الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

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فاز الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت اليوم بعد معركة انتخابية تنافس فيها 7 مرشحين.
وحسم بيلين الفوز بالحصول على حوالي 60 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
واتسمت الانتخابات بهدوء وبمشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة، وشارك فيها نحو 6 ملايين ناخب.


النمسا

انتخابات النمسا

انتخابات الرئاسة بالنمسا

ألكسندر فان دير بيلين



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