الرئيس النمساوي يفوز بفترة رئاسية ثانية

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فاز الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت اليوم بعد معركة انتخابية تنافس فيها 7 مرشحين.

وحسم بيلين الفوز بالحصول على حوالي 60 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.

واتسمت الانتخابات بهدوء وبمشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة، وشارك فيها نحو 6 ملايين ناخب.