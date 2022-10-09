الرئيس النمساوي يفوز بفترة رئاسية ثانية

فاز الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت اليوم بعد معركة انتخابية تنافس فيها 7 مرشحين.
وحسم بيلين الفوز بالحصول على حوالي 60 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
واتسمت الانتخابات بهدوء وبمشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة، وشارك فيها نحو 6 ملايين ناخب.
الرئيس النمساوي يفوز بفترة رئاسية ثانيةالأحد، 09 أكتوبر 2022 06:03 م
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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فاز الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت اليوم بعد معركة انتخابية تنافس فيها 7 مرشحين.
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