اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يطلع على نتائج مفاوضات ترسيم الحدود خلال اتصال مع الوسيط الأمريكي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:53 م
الرئيس اللبنانى يطلع على نتائج مفاوضات ترسيم الحدود خلال اتصال مع الوسيط الأمريكي الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ

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تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين، اطلعه خلاله على نتائج الجولات الأخيرة للاتصالات مع الجانب اللبناني من جهة، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي تم خلالها درس الملاحظات المقدمة من الطرفين.

وأوضح هوكشتاين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، ان جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها هوكشتاين خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 
وكان الرئيس عون التقى قبل اتصال هوكشتاين بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي وضعه في تفاصيل المناقشات التي دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية بينه وبين الوسيط الأميركي.

 


لبنان

ميشال عون

الرئيس اللبناني

ترسيم الحدود

إسرائيل

لبنان وإسرائيل



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