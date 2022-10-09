الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد إسماعيل ذكي للتعزية في وفاة حرم الراحل الأستاذ الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.