اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:52 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد إسماعيل ذكي للتعزية في وفاة حرم الراحل الأستاذ الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الدكتور عاطف صدقي

الرئيس السيسى

اللواء أحمد إسماعيل ذكي



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