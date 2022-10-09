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الدكتور طارق الهوبى يتسلم رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:39 م
الدكتور طارق الهوبى يتسلم رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور حسين منصور اليوم الأحد الدكتور/ طارق الهوبي
كتب إسلام سعيد

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استقبل الأستاذ الدكتور حسين منصور اليوم الأحد الأستاذ الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمقر الرئيسي للهيئة، بعد أن تم اختيار الدكتور طارق الهوبي رئيساً جديداً للهيئة القومية لسلامة الغذاء ليتولى زمام أمورها.
 
يذكر أن طارق الهوبي حاصل على درجة الدكتوراه في الأغذية الصحية والوظيفية، ودرجة الماجستير في ميكروبيولوجي الألبان وبكالوريوس تكنولوجيا الألبان كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية، ولديه خبرة لأكثر من (35) عاماً في مجال الصناعات الغذائية في العديد من الكيانات الرائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
 
شغل الهوبي العديد من المناصب القيادية طوال رحلته العملية في كبريات الشركات المصرية والعربية والمتعددة الجنسيات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وكان من أبرز الشخصيات التي شاركت في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعــة" في نسخته الأخيرة في الفترة من 30 – 31 مايو الماضي، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.
 
جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أُنشِأَت بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق (سواء المحلي أو الغذاء المستورد أو المصدر) يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.
 
كان الدكتور حسين منصور قد تولى رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها في يناير 2017 وحتى الأول من أكتوبر 2022. 
 
 

سلامة الغذاء

هيئة سلامة الغذاء

هيئة سلامة الغذاء المصرية



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