اليوم السابع
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الداخلية تضبط 183 قطعة سلاح و421 قضية مخدرات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:09 م
الداخلية تضبط 183 قطعة سلاح و421 قضية مخدرات حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (183) قطعة سلاح نارى ، (421) قضية مخدرات وتنفيذ (82131) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (28) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط (28) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)،  بحوزة 35 متهم لعدد 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (5483) حكم قضائى متنوع.

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