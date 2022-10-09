الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى حملة إستهدفت دوائر أقسام ومراكز (ثانى الإسماعيلية – القنطرة غرب) بمحافظة الإسماعيلية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة ثانى الإسماعيلية) بمسكن أحدهم وبحوزتهم (500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سيارة).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) بمحل سكنه وعثر بحوزته على (كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة لسهولة تنقلاتهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000 جنية تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.