اليوم السابع
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الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:01 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى حملة  إستهدفت دوائر أقسام ومراكز (ثانى الإسماعيلية – القنطرة غرب) بمحافظة الإسماعيلية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة ثانى الإسماعيلية) بمسكن أحدهم وبحوزتهم (500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سيارة). 
 
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) بمحل سكنه وعثر بحوزته على (كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة لسهولة تنقلاتهم.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000 جنية تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مكافحة المخدرات

الاسماعيلية

الحشيش

رجال الشرطة



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