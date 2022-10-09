اليوم السابع
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الحكم في إعادة محاكمة 26 متهما بقضية "أحداث رمسيس" اليوم الأخير من دور يناير

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:23 م
الحكم في إعادة محاكمة 26 متهما بقضية "أحداث رمسيس" اليوم الأخير من دور يناير المستشار محمد حماد
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب، حجز إعادة محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، للحكم في اليوم الأخير من دور يناير.
 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.


احداث رمسيس

شغب رمسيس

الجنايات



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