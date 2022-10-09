التعليم: وصول أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وتسليمها للطلاب

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه قبل نهاية الشهر الجارى سيكون تم تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوى العام.

فيما شهد الأسبوع الثانى من العام الدراسى الجديد استقرار وانتظام الدراسة وسط حضور مرتفع للطلاب، وتطبيق اليوم الرياضى.

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب ومعلمي المدارس الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، حيث يسدد طلاب الصف الأول الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، كما يسدد طلاب الصف الثانوى الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، ويدفع طلاب الصف الثالث الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى العام بسداد قسط تأمين جهاز التابلت، موضحة أن المبلغ المطلوب 105 جنيهات لكل طالب.