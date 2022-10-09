التضخم يقضى على البطاطس في بيرو ودقيق الذرة بالمكسيك

فاطمة شوقى

تستمر سعر البطاطس في بيرو في الارتفاع ويصل إلى أعلى قيمة له هذا الشهر، وهو ما يؤثر بشكل كبير على البيروفيين الذى يعتبرونها أهم الموارد الغذائية، وقدر رئيس مؤسسة البطاطس في بيرو فريدي جارسيا، أن ذروة ارتفاع الأسعار ستكون في أكتوبر الجارى.

وأشار جارسيا إلى أن البطاطس الصفراء ستصل إلى 2 دولار بعد أن كانت 0.6 دولار لكل كيلوجرام، كما ترتفع سعر البطاطس البيضاء، وبذلك تكون الأسعار ارتفعت 3 أضعاف منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفقا لوزارة الزراعة في بيرو، متجاوزة نسبة لتضخم 6.13% .

وأوضحت صحيفة "فريش بلازا" الإسبانية أنه في المكسيك أيضا ارتفعت أسعار دقيق الذرة ،وفى العاصمة مكسيكو تستمر أزمة الأسمدة التي أثرت على حصاد السنابل الصفراء.

وللحد من التضخم، وقع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اتفاقية ثانية مع القطاع الخاص تشمل العملاقين ماسيكا ومينسا، وتنص على تجميد أسعار الدقيق، من بين أمور أخرى.

ويتعرض منتجو الذرة الصغار أيضًا في جنوب المكسيك لخطر التمدّن المتسارع بالإضافة إلى انخفاض ربحية المحاصيل.

وتقول لورا فلوريس بأسف وهي تنظر من أرضها الصغيرة إلى المباني في مكسيكو التي تضم 9 ملايين نسمة "منتجون عدة يزرعون، ولكنهم لا يجنون عائدات من استثمارهم، فيفضّلون بيع" الأرض.

وتضيف "قبل بضع سنوات، كانت المكسيك تتمتع باكتفاء ذاتي من الفول والذرة، ولم يعد الأمر كذلك حالياً".