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التصريح بدفن جثة شاب لقى حتفه في مشاجرة بين عائلتين بالغربية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:10 م
التصريح بدفن جثة شاب لقى حتفه في مشاجرة بين عائلتين بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثة شاب لقي حتفه متأثرًا بإصاباته في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.
 
كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي بأحد مناطق المدينة.
 
انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتم السيطرة على الموقف وضبط متهمين من أطراف المشاجرة، وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بسب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفرض كردون امني خشية تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
 
 

مدير امن الغربية

قطور

مشاجرة

اخبار الحوادث



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