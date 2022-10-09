اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمصنع في أوسيم بالجيزة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:03 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمصنع في أوسيم بالجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمصنع، بمنطقة الحفرية في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، ولم يشتبهوا في اشتعال النيران جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بمنطقة الحفرية في أوسيم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق مصنع

حريق بأوسيم

حريق مصنع بالجيزة

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