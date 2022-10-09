اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:00 م
أكرم القصاص
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البعثة الأممية لدى ليبيا تدين حادثة مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء في صبراتة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:00 م
البعثة الأممية لدى ليبيا تدين حادثة مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء في صبراتة الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا حادثة مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل داخل وخارج قارب في صبراتة.


ودعت البعثة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة، خاصة وأنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، وورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين.


واعتبرت البعثة هذا الهجوم بأنه تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية.


ليبيا

الأمم المتحدة

المهاجرون

اللجوء

صبراتة



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