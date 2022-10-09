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البرلمان العراقى يُفوض الحكومة لمنع التجاوزات على سيادة البلاد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:00 ص
البرلمان العراقى يُفوض الحكومة لمنع التجاوزات على سيادة البلاد البرلمان العراقى
كتب محمد جمال

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أعلن مجلس النواب العراقى أن الحكومة لديها تفويض من البرلمان لاتخاذ الإجراءات، ومنع تكرار التجاوزات على سيادة البلاد، بحسب "روسيا اليوم".


وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، بتصريح من داخل البرلمان، إن اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار، استمرت في أعمالها وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة.


وأضاف، أن هذه اللجان أعدت التقارير والتوصيات بغية عرضها في جلسة البرلمان القادمة.


وأشار إلى أن حكومة بغداد هي الجهة المعنية ولديها تفويض من البرلمان لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية.


البرلمان العراقى

العراق

أخبار العراق

بغداد



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