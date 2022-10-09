الاحتلال الإسرائيلى ينشر صورة مجندة قتلت فى إطلاق نار بالقدس المحتلة

كتب أحمد جمعة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة المجندة الإسرائيلية التي قتلت في إطلاق نار عند حاجز شعفاط، فيما أصيب حارس أمن بجروح وصفت بالحرجة والخطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، واعتقل الاحتلال الاسرائيلى شخصا بزعم الضلوع في العملية.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن سيارة مسرعة أطلقت النار بشكل مفاجئ على الجنود المتواجدين عند حاجز شعفاط بمدينة القدس ما أدى إلى إصابة اثنين وصفت جراح أحدهم بالحرجة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة مجندة وحارس أمن في عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

وجاء في التفاصيل، أن سيارة مسرعة داهمت حاجز مخيم شعفاط وجرى إطلاق النار منها صوب الجنود المتمركزين في المكان، ما أسفر عن وقوع إصابتين في المكان.

ولاذت السيارة التي أطلق منها النار بالفرار من المكان؛ فيما شرعت القوات الإسرائيلية بمطاردتها والبحث عن منفذي عملية إطلاق النار.