اليوم السابع
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الإسكان: فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر "مسلمين" بنظام اللحد بمدينة سوهاج الجديدة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:45 ص
الإسكان: فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر "مسلمين" بنظام اللحد بمدينة سوهاج الجديدة مقابر - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريباً للمقبرة بمدينة سوهاج الجديدة.
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن التخصيص يكون بنظام حق الانتفاع، على أن يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح حتى  25/10/2022 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.
 
وبالنسبة لشروط الحجز، قال: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً  " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنويا  " شركة أو مؤسسة "، ومن قاطني مدينة سوهاج الجديدة، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة  " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط،  ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

وزاره الاسكان

مقابر

طرح مقابر

اراضى مقابر



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