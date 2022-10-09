اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمن اليمنى يعلن ضبط قذائف وذخائر داخل حافلة ركاب فى عدن‎‎

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:00 ص
الأمن اليمنى يعلن ضبط قذائف وذخائر داخل حافلة ركاب فى عدن‎‎ الجيش اليمنى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت القوات الأمنية في العاصمة عدن جنوب اليمن مساء السبت عن ضبط عدد من القذائف والقنابل والذخائر شديدة الانفجار مخبأة داخل حقيبة في حافلة تقل عددا من الركاب، في منطقة العريش شرق عدن.

وقال النقيب ناصر الدهشلي قائد القطاع السابع لقوات الحزام الأمني في عدن، إن أفراد حاجز أمني في منطقة العريش التابعة لمديرية خورمكسر شرق عدن، ضبطوا 4 قذائف RBG و5 قنابل يدوية و 28 طلقة سلاح نوع 23.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، كانت المتفجرات مخبأة داخل حقيبة موجودة في حافلة على متنها 8 ركاب وتم اكتشافها أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش.

وأوضح أن قوات الحزام الأمني فتحت تحقيقا عاجلا مع سائق الحافلة وبقية الركاب الذين برفقته، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وجاءت هذه الواقعة عقب 24 ساعة من العثور على سيارة مفخخة في منطقة كابوتا في مديرية المنصورة شمال غرب عدن، ونزول فريق متخصص لتفكيك المتفجرات التي في السيارة قبل انفجارها.

 
 

 


اليمن

الأمن اليمنى

الارهاب فى اليمن

اخبار اليمن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة