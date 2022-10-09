افتتاح 5 عيادات جديدة بمركز طب الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية بمحافظة الإسكندرية، عن إدخال عيادات جديدة للخدمة الصحية بمركز الأمل لطب الأسرة التابع لمنطقة الجمرك الطبية .

وأضافت مديرة منطقة الجمرك الطبية، أن العيادات الجديدة تتضمن: الرمد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة للعلاج الطبيعى والتغذية العلاجية الموجودة بالوحدة .

على صعيد آخر قامت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة الأرض المقترحة لإقامة مستشفى بمنطقة النهضة بالعامرية ، وزيارة وحدة طب الأسرة بقرية حارس بقطاع النهضة .



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