اليوم السابع
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افتتاح 5 عيادات جديدة بمركز طب الجمرك فى الإسكندرية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:20 ص
افتتاح 5 عيادات جديدة بمركز طب الجمرك فى الإسكندرية صحة الجمرك
الإسكندرية -فريق المحافظات

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أعلنت الدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية بمحافظة الإسكندرية، عن إدخال عيادات جديدة للخدمة الصحية بمركز الأمل لطب الأسرة التابع لمنطقة الجمرك الطبية .

وأضافت مديرة منطقة الجمرك الطبية، أن العيادات الجديدة  تتضمن: الرمد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة للعلاج الطبيعى والتغذية العلاجية الموجودة بالوحدة .

على صعيد آخر قامت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة الأرض المقترحة لإقامة مستشفى بمنطقة النهضة بالعامرية ، وزيارة وحدة طب الأسرة بقرية حارس بقطاع النهضة .

 

صحة الجمرك
صحة الجمرك

 

وحدة صحة الجمرك
وحدة صحة الجمرك

 


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