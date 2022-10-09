اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدى شمال الهند إلى 27 شخصا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:21 م
ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدى شمال الهند إلى 27 شخصا انهيار جليدى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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انتشلت فرق الإغاثة، اليوم الأحد، عشر جثث جديدة لمجموعة من المتسلقين جراء انهيار جليدي شمال الهند، وتستمر عمليات البحث والإنقاذ لليوم السادس تواليا في موقع الانهيار الجليدي بالقرب من قمة "دروبادي كا داندا 2". 

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن معهد "نهرو" لتسلق الجبال في الهند قوله إنه تم حتى الآن انتشال 27 جثة، تم إحضار 21 منها إلى منطقة "أوتاركاشي" لتسليمها إلى أسرهم.

وأشار المعهد إلى أنه تم التعرف على جميع الجثث التي تم إحضارها إلى "أوتاركشي" بولاية "أوتاراخند" شمالي البلاد، بينما ما يزال اثنان من المتسلقين في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن فقدان 29 من متسلقي الجبال بينهم 27 متدربا ومدربان اثنان، كانوا في دورة تدريبية تابعة لمعهد "نهرو"، جراء انهيار جليدي عند قمة "دروبادي كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم.

 


الهند

انهيار جليدى

أوتاركشي

أوتاراخند



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