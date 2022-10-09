ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدى شمال الهند إلى 27 شخصا

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن معهد "نهرو" لتسلق الجبال في الهند قوله إنه تم حتى الآن انتشال 27 جثة، تم إحضار 21 منها إلى منطقة "أوتاركاشي" لتسليمها إلى أسرهم.

وأشار المعهد إلى أنه تم التعرف على جميع الجثث التي تم إحضارها إلى "أوتاركشي" بولاية "أوتاراخند" شمالي البلاد، بينما ما يزال اثنان من المتسلقين في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن فقدان 29 من متسلقي الجبال بينهم 27 متدربا ومدربان اثنان، كانوا في دورة تدريبية تابعة لمعهد "نهرو"، جراء انهيار جليدي عند قمة "دروبادي كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم.