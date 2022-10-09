احتجاجات فى أوروبا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.. صور

فاطمة شوقى

تظاهر العديد من دول الاتحاد الأوروبي ضد ارتفاع تكلفة المعيشة بعد السياسات التي تم إقرارها مؤخرا على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، والإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد مؤخرا بسبب استمرار الهجوم الروسى على أوكرانيا، والتي تؤدى إلى ارتفاع التضخم.



مظاهرات ضد التضخم فى اوروبا

وقالت صحيفة "لابانجورديا " الإسبانية إن دول مثل فرنسا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، شهدت مظاهرات تطالب بإلغاء الإجراءات التقييدية الأحادية ضد روسيا واستيراد النفط والغاز الروسى الأرخص ثمنا مرة آخرى.

من ناحية أخرى، أعربوا عن غضبهم مما اعتبروه "ديكتاتورية" الاتحاد، ضد استقلالية كل دولة في اتخاذ الإجراءات التي تحمي المواطنين.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة أخرى من العقوبات ضد موسكو في 6 أكتوبر بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ألمانيا

خلال الاحتجاجات التي جرت في العاصمة الألمانية برلين ، طالب المشاركون برفع العقوبات ضد روسيا واستيراد موارد طاقة أرخص من ذلك البلد.

وحضر العشرات إلى مكان الاحتجاج حاملين الأعلام الألمانية والروسية لافتات مثل "أريد الغاز والنفط الروسي" ، و "كل من يسكت اليوم يتجمد غدا"، بالإضافة إلى طلب استقالة الحكومة.



مظاهرات فى المانيا

فرنسا

خرجت مظاهرة في باريس للمطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورفض عضوية فرنسا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإمداد أوكرانيا بالسلاح.

وقال المتظاهرون إن "ماكرون يمد أوكرانيا بالأسلحة لحرب لا تهمنا ، أسلحة للحكومة النازية الأوكرانية ، لذلك ليس لدينا الآن غاز، ولا كهرباء لإدارة أعمالنا ، ولا تدفئة في منازلنا".

إيطاليا

من جانبه ، نظم الاتحاد العام الإيطالي للعمال مسيرة وحشد في وسط روما، حيث رفض المتظاهرون خلال الاحتجاج ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم وزيادة أسعار الطاقة ، من خلال الشعارات المناهضة للفاشية والمسالمة.



مظاهرات فى ايطاليا

النمسا

في فيينا، تجمع العشرات من المتظاهرين ، وأعربوا عن الرغبة في خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي، وأهمية إنشاء صداقة مع روسيا"، حيث أن هذا سيؤدى الى خفض أسعار البنزين والكهرباء والغاز ، الغذاء، كما أعرب المتظاهرين عن أهمية عدم فرض عقوبات والضرائب المرتفعة والتى ستؤدى إلى ارتفاع التضخم ".

جمهورية التشيك

تجمع ممثلون عن مختلف النقابات التشيكية في ساحة فاتسلاف، وسط براغ، للاحتجاج على الحكومة لانخفاض الدعم الشعبي وسط انخفاض حاد في مستويات المعيشة.