إيطاليا تصادر كوكايين بـ12مليون يورو في حاوية فواكه استوائية من الإكوادور

فاطمة شوقى

ضبطت الشرطة المالية وشرطة الحدود الإيطالية، 110 كيلوجرامات من الكوكايين النقى، والذي كان في حاوية فواكه استوائية جاءت من الإكوادور ووصلت إلى ميناء كاتانيا في صقلية.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن قيمة الشحنة التي تمت مصادرتها في حاوية فواكه من الإكوادور، تصل إلى 12 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على الشحنة خلال تفتيش السفينة التي وصلت من أمريكا الجنوبية، وكان في أحد الحاويات لحام غير منتظم وبعد فتحها تم العثور على المخدرات.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على 96 قطعة من الكوكايين النقي تحت السقف ، وضمن عزل الحاوية المبردة ، بلغ مجموعها أكثر من 110 كيلوجرامات.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي أكبر عملية ضبط مخدرات تمت في ميناء كاتانيا.

وكانت إيطاليا في يوليو الماضى، صادرت 4.3 طن من الكوكايين بقيمة ربع مليار يورو، وتمت عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة "جلف كلان" الكولومبية، في مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.

ونفذت السلطات أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.