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إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة بسيناء والقناة و131 ألف وحدة إسكان بـ 23 مليار جنيه

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:00 ص
إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة بسيناء والقناة و131 ألف وحدة إسكان بـ 23 مليار جنيه وحدات سكنية
كتبت إيمان علي

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تبنت الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الأخيرة، رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التى تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التى تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة فى المجالات كافة، فضلًا عن الحرص على جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها.
 
وكشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.
 
 
ورصد التقرير تفاصيل الجهود على مستوى الإسكان والصرف الصحي بسيناء ومدن القناة:
 
 
- إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها، مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.
 
 
- تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه.
 
 
- تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.
 
 
- 42 محطة تحلية مياه البحر قائمة بطاقة 421.5 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 173.8 ألف م3/يوم.
 
 
ـ بلغت طاقة توسعات صرف صحى بعتاقة بالسويس 150 ألف م3/يوم.
 
 
- بلغت طاقة محطة معالجة صرف صحى C9 ببورسعيد 40 ألف م3/يوم.
 
وأبرز التقرير مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة، حيث تم إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة، وتنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق النفق/ شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.
 
 

قناة السويس

سيناء

نصر 6 اكتوبر

الحكومه

مدن القناة



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