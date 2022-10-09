اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:50 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:18 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون  بصحراوى البحيرة .

كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة - العلمين بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 

 


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