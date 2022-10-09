إصابة 4 في مشاجرة بسبب الخلاف على مسقى مائى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية برخيل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب خلافات سابقة على مسقى بأرضهم الزراعية، نتج عن المشاجرة إصابة 4 من بينهم 2 برش خرطوش تم التحفظ على السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية برخيل دائرة مركز البلينا تم ضبط المتهمين والسيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوجود مشاجرة بين طرف أول عبد الراضي ع ع ا 25 سنة سائق مصاباً " كدمات بالرأس والقدم اليمني " وشقيقه بركات ع ع ا 22 سنة عامل مصاباً " كدمات بالرأس والكتف الأيمن ".

وبين طرف ثان نصار م خ ك 39 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالصدر والقدم اليمني " ويحيي ع ا م 48 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقلها للمستشفي المركزي.

الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد خرطوش وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي بالضرب واتهم الطرف الثاني– الثاني من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم علي مسقي مائي بأرضهم الزراعية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.