إصابة 28 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - القاهرة"

السويس - محمد عزام

استقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم الأحد، 28 مصابا وذلك اثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس-القاهرة".

قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وكان في استقبالهم مدير المستشفى، وفريق من أطباء المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية والقلب والصدر والرعاية العاجلة.

ومن جانبه، تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، مصابي الحادث موجهاً بتقديم الخدمة الطبية للمصابين وكافة أوجه الرعاية لهم ، ولافتاً إلى أن جميع المصابين من خارج السويس وحالاتهم متوسطة عدا 3 حالات حرجة ، اثنان منها بالعناية المركزة والثالثة تم دخولها غرفة العمليات وتم تسكين جميع الحالات لتلقي الخدمة الطبية.

وكان إسعاف السويس قد دفع بسيارات الإسعاف بصفة فورية لموقع الحادث فور تلقي إخطاراً بوقوع الحادث بطريق السويس القاهرة، اتجاه وادي حجول .