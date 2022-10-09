اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 28 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - القاهرة"

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:37 م
إصابة 28 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - القاهرة" إصابة 28 شخص في حادث إنقلاب
السويس - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم الأحد، 28 مصابا وذلك اثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس-القاهرة". 
 
قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وكان في استقبالهم مدير المستشفى، وفريق من أطباء المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية والقلب والصدر والرعاية العاجلة. 
 
ومن جانبه، تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، مصابي الحادث موجهاً بتقديم الخدمة الطبية  للمصابين وكافة أوجه الرعاية لهم ، ولافتاً إلى أن جميع المصابين من خارج السويس وحالاتهم متوسطة عدا 3 حالات حرجة ، اثنان منها بالعناية المركزة والثالثة تم دخولها غرفة العمليات وتم تسكين جميع الحالات لتلقي الخدمة الطبية.
 
وكان إسعاف السويس قد دفع بسيارات الإسعاف بصفة فورية لموقع الحادث فور تلقي إخطاراً بوقوع الحادث بطريق السويس القاهرة، اتجاه وادي حجول . 
 
وكيل وزارة الصحه بالسويس
وكيل وزارة الصحه بالسويس

الاطلاع على حالات المصابين
الاطلاع على حالات المصابين

مصابي حادث السويس
مصابي حادث السويس

 


السويس

محافظة السويس

اخبار المحافظات

اخبار محافظة السويس

حادث طريق السويس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة