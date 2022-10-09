إصابة 14 عاملا باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 14 عاملا باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الأوسطي اتجاه العبور الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 14 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الأوسطي اتجاه مدينة العبور الجديدة، ما أسفر عن إصابة 14 من عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.