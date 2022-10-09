إصابة 14 شخصا إثر سقوط حافلة سياحية من على تل جنوب شرقي الهند

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أصيب 14 شخصا بجروح جراء سقوط حافلة سياحية من على تل بمقاطعة "ألوري سيتاراما راجو" بولاية "أندرا براديش" جنوب شرقي الهند.



وأفادت الشرطة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد بأن الحادث وقع عندما اقتربت سيارة من الحافلة التي فقد سائقها السيطرة عليها وسقطت من على تل خلال هطول أمطار غزيرة.



وكانت الحافلة في طريقها من مدينة "فيشاخاباتنام" إلى مدينة "بادرو" بالولاية الهندية عندما وقع الحادث، كما أنه تم إنقاذ جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.