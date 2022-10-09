إصابة وزيرة الطاقة الفرنسية بفيروس كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية "أنييس بانييه روناتشر" إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت "رؤوناتشر" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " - حسبما ذكرت قناة "بي ‘ف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه ستقوم بعزل نفسها والاستمرار في مهام عملها عن بعد لاسيما لدعم توريد الوقود لمحطات الخدمة بالتعاون مع جميع الفاعلين وذلك في الوت الذي تواجه فيه محطات الخدمات صعوبات في الامداد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث امس السبت المواطنين على عدم الذعر والتصرف بمسئولية بعد النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، والذي نتج عنه نفاد الوقود من المحطات في بعض المناطق.

يذكر أن وزير النقل الفرنسي كليمان بون قد اعلن في وقت سابق أن حكومته ربما تفرج عن كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، مما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.