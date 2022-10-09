إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق طنطا بسيون ومصرع طالبة فى قطور

الغربية مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة أجرة، وأخرى ربع نقل، على طريق طنطا بسيون، وتم نقل المصابين لمستشفى بسيون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة أجرة بأخرى ربع نقل، ونتج عن الحادث إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بمعرفة الاهالي لمستشفي بسيون المركزي.

كما لقيت طالبة مقيمة مركز قطور بمحافظة الغربية مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق طنطا اسكندرية بمدخل طريق كفر الشيخ الدولي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.