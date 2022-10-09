إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية تحت إشراف المهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها نتيجة للتعدى بالبناء على الأرض الزراعية و كانت عبارة عن أسوار وأبنية بالبلوك وشدات خشبية وحفر قواعد على مساحة 6 قراريط و14 سهما بالوحدات المحلية لقرى شبرابابل و العامرية و محلة حسن.

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .