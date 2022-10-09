إحالة مدير ووكيل مدرسة للتحقيق خلال جولة مدير تعليم قوص بقنا على 4 مدارس

قنا - صابر سعيد

تفقد طارق نورالدين، مدير عام تعليم قوص جنوب محافظة، عدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، وبتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وتفقد نور الدين، مدرسة نجع غلاب الابتدائية للاطمئنان على سير العملية الدراسية، واطلع على قاعات رياض الأطفال، موجها باستكمال ما ينقصها استعدادا لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مطلع الشهر القادم، واستكمال أثاث قاعات رياض الاطفال وسد العجز بمعلمات الروضة في اسرع وقت، مع إحاله وكيل المدرسة للتحقيق لعدم وضع الإشراف المدرسي بمشرف لكل دور ومشرف للفناء، وعدم انضباط الإشراف المدرسي بالشكل المطلوب .

وزار مدير تعليم قوص، مدرسة نجع رجب الابتدائية واطمئن على سير الدراسة بها والتأكد من عوامل الأمن والسلامة، ووجه باستكمال بعض الملاحظات في المدرسة مع التوجيه باستلام التغذية المدرسية يوميا، ويقوم المورد بتوقيع بدفتر الأمن كل يوم لعدم وجود آليات للتخزين السليم وحفاظا على صحة التلاميذ.

واختتم طارق نور الدين، جولته بمدرسة السلام بالشعرانى، حيث تم إحالة مدير ووكيل المدرسة للتحقيق لعدم انضباط الإشراف اليومى، ووجود باب المدرسة مفتوحا أثناء اليوم الدراسي مع عدم الالتزام بقرار رئيس الوزراء في ترشيد الطاقة حيث كانت المصابيح مضاءة أثناء النهار بفناء المدرسة.

وشدد مدير تعليم قوص، باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الاشغالات في محيط كافة مدارس الادارة ، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويسر، والاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، موجهاً مدير المتابعة بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية في كافة المراحل، بالإضافة إلى المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس للتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للاستفادة بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة.