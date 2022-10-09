أوكرانيا: 13 سفينة جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ نحو دول آسيوية وأوروبية

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن من بين تلك السفن، حملت السفينة "ARGONAUT" ما يقرب من 71 ألف طن من القمح لإندونيسيا، والسفينة "ALI A" كانت مُحملة بـ 7 آلاف طن من القمح للبنان، والسفينة "MEHVET BEY" كانت محملة بنحو 8 آلاف طن من فول الصويا لمصر.

وأضافت الوزارة "رحلت 305 سفن منذ إبرام اتفاقية (حبوب البحر الأسود) مع روسيا، محملة بـ 6.8 مليون طن من المحاصيل الزراعية المنتجة في أوكرانيا إلى دول إفريقية وآسيوية وأوروبية .

ووُقعت اتفاقية "حبوب البحر الأسود"، في 22 يوليو الماضي، في إسطنبول بين العديد من الأطراف الدولية؛ بهدف رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، بينما غادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء "أوديسا"، في الأول من أغسطس الماضي.