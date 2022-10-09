اليوم السابع
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أوكرانيا تنفي التخطيط لمهاجمة بيلاروسيا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:30 م
أوكرانيا تنفي التخطيط لمهاجمة بيلاروسيا وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا
وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو اليوم الأحد أن أوكرانيا ترفض تلميحًا آخر من قبل النظام البيلاروسي يزعم بأن كييف تخطط لشن هجوم على الأراضي البيلاروسية.
 
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن نيكولينكو توضيحه إنه :" في مساء أمس، تمت دعوة سفير أوكرانيا في مينسك، إيهور كيزيم إلى وزارة خارجية بيلاروسيا حيث تسلم مذكرة دبلوماسية، وتتضمن مزاعم بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم على الأراضي البيلاروسية ".
 
وأكد نيكولينكو أن هذه المزاعم غير صحيحة، قائلا : "نرفض بشدة تلميحًا آخر من قبل النظام البيلاروسي، ولا نستبعد أن يكون تسليم المذكرة الدبلوماسية جزءًا من خطة الاتحاد الروسي للقيام باستفزاز ثم اتهام أوكرانيا".
 
وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية الشعب البيلاروسي على تجاهل هذه المزاعم، مشيرة إلى أن أوكرانيا لم تتعد قط على أراض أجنبية وتلتزم بالأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأضاف أنه يتعين على السلطات في بيلاروسيا التوقف عن تلبية رغبات الكرملين والتوقف الفوري عن تقديم الدعم لروسيا في تنفيذ عدوانها على أوكرانيا.
 

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