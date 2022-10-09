أوكرانيا: ارتفاع قتلى جيش روسيا لـ62 ألفا و500 جندى منذ بدء العملية العسكرية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 62 ألفا و500 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2486 دبابة و5 آلاف و133 من المركبات المدرعة و1477 من النظم المدفعية و348 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و266 طائرة و235 مروحية و1086 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 136 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و890 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.