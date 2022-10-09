أمريكا تثمن دور "أوغندا" القيادي في تحقيق السلم والأمن الإقليميين

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ثمنت الولايات المتحدة دور أوغندا القيادي في تحقيق السلم والأمن الإقليميين بمشاركتها النشطة في عمليات حفظ السلام وسياستها في الترحيب باللاجئين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن- في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني بمناسبة عيد أوغندا الوطني، اليوم الأحد إن شعبي الولايات المتحدة وأوغندا يتعاونان لصالح بلديهما على مدى عدة عقود، لا سيما في مجال الصحة العامة والعالمية، مضيفا أن واشنطن تتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون متبادل المنفعة مع أوغندا.

واختتم بيانه قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنيء شعب أوغندا بمناسبة ذكرى الاستقلال الستين وما أحرزه من تقدم كبير في تنمية البلاد منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن أوغندا توفر الحماية لأكثر من مليون لاجئ وهي تحافظ على سياسة الباب المفتوح للأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد.