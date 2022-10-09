أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 9 أكتوبر 2022

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 حيث تسجل الأسعار ارتفاعا بالتعاملات الصباحية بحوالي 15 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر .

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيها.

عالمياً صعدت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهرية الذي قد يؤثر على استراتيجية رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ودعا رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال خطاب في جامعة “نورث وسترن”، إلى رفع معدل الفائدة بين 4% و4.5% بحلول نهاية العام الجاري، من أجل الوصول إلى نقطة تكون فيها السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل قبل التوقف لرصد كيفية تفاعل الاقتصاد والأسعار.

ورغم المخاوف المتعلقة بالركود، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات النمو الأمريكي في مذكرة بحثية متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.9%، مقارنة بالنسبة 0.9% المتوقعة سابقًا.