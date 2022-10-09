أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الأحد كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو جرام.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية بـ 25‎ جنيها.

- فاصوليا بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- جوافة بـ15 جنيها.

رمان بـ12 جنيها.

- البامية بـ25 جنيها.