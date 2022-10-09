اليوم السابع
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أمام جنايات الزقازيق..

أسرة الطفل أحمد ترفع صوره فى أولى جلسات محاكمة المتهم بخطفه وقتله

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:25 ص
أسرة الطفل أحمد ترفع صوره فى أولى جلسات محاكمة المتهم بخطفه وقتله أسرة الطفل أحمد ترفع صوره أمام جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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بحزن شديد وحسرة علي الطفل البريء أحمد يوسف ابن العشرة سنوات الذي قتل علي يد شاب قام بخطفه والتعدى عليه والتخلص من جثته بمياه ترعة بالشرقية، رفعت والدة الطفل جهاد حمدى ووالدتها ماجدة إبراهيم، على رفع صور الطفل المجنى عليه، أمام محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى أولى جلسات محاكمة المتهم بقتله، أمام الدائرة العاشرة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث الواقعة ليوم 3 من شهر يونيو المنقضي من العام الجارى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول" أحمد يوسف" 10 سنوات مقيم قرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمياه ترعة طاروط، والاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة  المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل يتيم الأب والابن الوحيد لأسرته واختفى يوم الواقعة، بعد أن خرج للهو بالشارع، وعندما تغيبته الأم، حررت محضر بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة الزقازيق، وبعد ساعات عثر مجموعة شباب من قريته على جثمانه بمياه ترعة طاروط جثة هامدة.

وأفادت التحريات بأن كاميرات المراقبة وثقت آخر مشاهدة للطفل يستقل دراجة هوائية أمام شاب فى العشرينات من قرية كفر جمعة، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب بدون الطفل، وعثر مجموعة من شباب القرية على الجثمان بمياه ترعة طاروط، وبه أثار إصابة بالرأس، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب المتهم باستدراج الطفل والتعدى عليه والتخلص منه بمياه ترعة طاروط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق.

 

والدة الطفل
والدة الطفل

 

اسرة الطفل
اسرة الطفل

 


الشرقية

قرية طاروط

الطفل اليتيم احمد بوسف

مركز شرطة الزقازيق



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