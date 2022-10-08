اليوم السابع
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5 اختصاصات هامة للمجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:00 ص
5 اختصاصات هامة للمجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها أعضاء المجمع المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

 وخلال السطور التالية نوضح أبرز اختصاصات المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1له أن يحكم على صاحب كل درجة من درجات الكهنوت وكذلك على أى علمانى يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها ويمكن أن تستأنف إلى المجمع أي أحكام كنسية صدرت ضد كاهن أو أحد أفراد الشعب.

2المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسى الثابت والمجمع له السلطة أن يراجع أية كتب صدرت فى التعليم الكنسى ويحكم بما يراه.

3- يدير المجمع عملية انتخاب البابا البطريرك ويشترك في ترشيحه ويقوم بسيامته بعد انتخابه ويشترك مع البابا في سيامات الأساقفة.

4يختص بتقنين العلاقات مع الكنائس الأخرى في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم أبائها.

5له أن يقوم بالأعمال الكنسية المتنوعة حين تقتضى الضرورة وله أن يخفف عقوبات كنسية وأن يضع لائحة للعقوبات والمحاكمات.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لوائح المجمع المقدس



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