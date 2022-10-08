40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى من جملة العاملين عام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني من جملة العاملين بأجر عام 2021، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.3% مقابل 34.6% بين الذكور.
وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2021 إلى أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%، بينما تصل نسبة العاملين إلى أقل مستوياتها فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وإجمالا سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور65.2 ٪ مقابل 12.8% للإناث.
وسجلت نسبة العاملين فـــى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.
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