اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 11:50 م
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40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى من جملة العاملين عام 2021

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:00 م
40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى من جملة العاملين عام 2021 الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني من جملة العاملين بأجر عام 2021، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.3% مقابل 34.6% بين الذكور.
 
وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2021 إلى أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%، بينما تصل نسبة  العاملين إلى أقل مستوياتها فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
 
وإجمالا سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور65.2 ٪ مقابل 12.8% للإناث.
 
وسجلت نسبة العاملين فـــى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.
 
 

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